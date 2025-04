Preço do petróleo do Kuwait sobe para US$ 71,11 por barril

KUWAIT, 23 de abril de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait subiu 17 centavos nesta terça-feira (23/04), chegando a US$ 71,11 por barril, ante os US$ 70,94 registrados na segunda-feira, informou a Kuwait Petroleum Corporation.No mercado internacional, os preços do Brent e do West Texas Interme...