Khalifa University sobe para a 37ª posição na Ásia e lidera nos Emirados em ranking da THE

ABU DHABI, 24 de abril de 2025 (WAM) – A Khalifa University of Science and Technology anunciou nesta quarta-feira que subiu três posições e agora ocupa o 37º lugar no ranking asiático da edição 2025 do Times Higher Education (THE) Asia University Rankings, consolidando-se como uma das principais ins...