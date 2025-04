Pogačar, da Team Emirates-XRG, volta ao topo com vitória na La Flèche Wallonne

BRUXELAS, 24 de abril de 2025 (WAM) – Tadej Pogačar conquistou nesta quarta-feira sua segunda vitória na clássica La Flèche Wallonne em três anos, ao dominar a prova com um ataque fulminante no trecho final do Mur de Huy.O esloveno da UAE Team Emirates-XRG se redimiu do segundo lugar obtido no últim...