Abu Dhabi sedia 18ª edição do Campeonato de Fitness dos Emirados para Pessoas com Deficiência

ABU DHABI, 25 de abril de 2025 (WAM) – Abu Dhabi sediou nesta sexta-feira a 18ª edição do Campeonato de Fitness dos Emirados para Pessoas com Deficiência 2025.O evento foi organizado pelo Centro de Autismo dos Emirados, sob o patrocínio do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância ...