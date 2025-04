Abertas as inscrições para a 12ª edição do Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah

SHARJAH, 25 de abril de 2025 (WAM) – O Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB) anunciou a abertura das inscrições para a 12ª edição do Prêmio de Comunicação Governamental de Sharjah (SCGA, na sigla em inglês). As candidaturas poderão ser enviadas até 19 de junho de 2025.A premiação anual r...