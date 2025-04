34ª Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi tem início

ABU DHABI, 26 de abril de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a 34ª edição da Feira Internacional do Livro de Abu Dhabi (ADIBF) foi oficialmente inaugurada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC). O evento seguirá ...