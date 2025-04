Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa do funeral do papa Francisco em Roma

ROMA, Itália, 26 de abril de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi, participou do funeral do papa Francisco.Também acompanharam na cerimônia o xeique Nahyan ...