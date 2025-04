Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Irã após explosão no porto de Bandar Abbas

ABU DHABI, 26 de abril de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos manifestaram sua firme solidariedade à República Islâmica do Irã após a explosão ocorrida no porto de Bandar Abbas, no sul do país, que resultou em mortes, centenas de feridos e danos materiais significativos.Em comunicado, o Ministéri...