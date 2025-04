Governante de Sharjah destina cerca de US$ 680 mil para atualizar bibliotecas do emirado

SHARJAH, 27 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, destinou AED 2,5 milhões (cerca de US$ 680 mil) para equipar as bibliotecas públicas e governamentais do emirado com as publicações mais recentes de editoras árabes e ...