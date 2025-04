Emirados Árabes Unidos saúdam assinatura de Declaração de Princípios entre a República Democrática do Congo e a República de Ruanda

ABU DHABI, 27 de abril de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram a assinatura da Declaração de Princípios entre a República Democrática do Congo e a República de Ruanda, realizada em Washington, capital dos Estados Unidos, com o objetivo de reforçar a paz e a estabilidade no continente afri...