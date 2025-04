Ministério das Relações Exteriores recebe cópia das credenciais do novo embaixador do Equador

ABU DHABI, 28 de abril de 2025 (WAM) — Omar Obaid Al Hassan Al Shamsi, subsecretário do Ministério das Relações Exteriores, recebeu uma cópia das credenciais de Felipe Ribadeneira Molestina, novo embaixador do Equador nos Emirados Árabes Unidos.Al Shamsi desejou sucesso ao novo embaixador no desempe...