ONU lança rede para apoiar vítimas e sobreviventes do terrorismo

NOVA YORK, 29 de abril de 2025 (WAM) — O Escritório das Nações Unidas de Contraterrorismo (UNOCT, na sigla em inglês) lançou, nesta segunda-feira (28/4), a Rede de Associações de Vítimas do Terrorismo (VoTAN).A iniciativa reúne vítimas do terrorismo e associações de vítimas de diversas partes do mun...