Preço do petróleo do Kuwait cai para US$ 69,54 por barril

KUWAIT, 29 de abril de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait caiu 40 centavos, atingindo US$ 69,54 por barril na segunda-feira (28/4), em comparação com os US$ 69,94 registrados na sexta-feira (25/4), informou a Corporação Petrolífera do Kuwait.No mercado global, o preço do barril de Brent recu...