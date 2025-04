Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados anuncia valores para maio

ABU DHABI, 30 de abril de 2025 (WAM) — O Comitê de Preços de Combustíveis dos Emirados Árabes Unidos aprovou os valores para o mês de maio de 2025. Diesel: 2,52 dirhams (cerca de US$ 0,69).Gasolina Super 98: 2,58 dirhams (cerca de US$ 0,71).Gasolina Especial 95: 2,47 dirhams (cerca de US$ 0,68).E-Pl...