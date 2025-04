Abdullah bin Zayed recebe ministro da Cultura do Líbano

ABU DHABI, 30 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, recebeu nesta quarta-feira (30) o ministro da Cultura do Líbano, Ghassan Salamé.Durante o encontro, os dois discutiram as relações de co...