Petróleo bruto do Kuwait cai para US$ 64,82 por barril

KUWAIT, 1º de maio de 2025 (WAM) — O preço do petróleo bruto do Kuwait registrou queda de US$ 2,60 na quarta-feira (30/4), sendo cotado a US$ 64,82 por barril, em comparação com os US$ 67,42 do dia anterior, informou a Kuwait Petroleum Corporation.Os contratos futuros do Brent recuaram US$ 1,13, fec...