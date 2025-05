Saif bin Zayed encerra visita à Rússia com encontro com o presidente Vladimir Putin

MOSCOU, 1º de maio de 2025 (WAM) — O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu o xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, no encerramento de sua visita oficial ao país.Durante o encontro, o xeique Saif transmitiu saudações do pres...