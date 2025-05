Lucro líquido da TECOM Group cresce 23% no primeiro trimestre de 2025

Lucro líquido da TECOM Group cresce 23% no primeiro trimestre de 2025DUBAI, 2 de maio de 2025 (WAM) — A TECOM Group anunciou um aumento de 21% na receita do primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando AED 680 milhões. O lucro líquido cresceu 23% na base ...