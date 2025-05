Mansour bin Zayed recebe ministro das Finanças da Síria

ABU DHABI, 2 de maio de 2025 (WAM) — Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente do Gabinete Presidencial, recebeu no Palácio Al Shati, em Abu Dhabi, Mohammad Yusr Barniyeh, ministro das Finanças do governo de transição da Síria, e Abd El-Kader al-Husariah, pres...