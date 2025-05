Preço do petróleo do Kuwait cai US$ 2,47 e fecha em US$ 59,94 por barril

KUWAIT, 6 de maio de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait caiu US$ 2,47, fechando em US$ 59,94 por barril nesta segunda-feira (5/5), contra US$ 62,41 registrados na última sexta-feira, informou a Kuwait Petroleum Corporation (KPC, na sigla em inglês).Segundo a Agência de Notícias do Kuwait (KU...