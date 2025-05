FGV recebe ministra dos Emirados para conversa estratégica sobre o BRICS 2025 e cooperação bilateral com o Brasil

RIO DE JANEIRO, 6 de maio de 2025 (WAM) — A Fundação Getulio Vargas (FGV), por meio de sua diretoria de Relações Internacionais (FGV DINT), em parceria com a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, promoveu uma conversa exclusiva com Reem Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Intern...