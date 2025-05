Projeto 'Northern Waterfront' fortalece relações entre Emirados e Belarus, dizem autoridades

MINSK, 8 de maio de 2025 (WAM) — Autoridades de Belarus destacaram a importância do recém-inaugurado Centro Internacional de Exposições na capital Minsk, construído com apoio de investimentos dos Emirados Árabes Unidos como parte do projeto 'Northern Waterfront'. O empreendimento busca abrir novos h...