Coreia do Sul registra superávit em conta corrente pelo 23º mês em março

SEUL, 9 de maio de 2025 (WAM) — A Coreia do Sul registrou um superávit em conta corrente pelo 23º mês consecutivo em março devido ao aumento das exportações, mostraram dados do banco central nesta sexta-feira (09/05).O superávit em transações correntes do país alcançou US$ 9,14 bilhões em março, apó...