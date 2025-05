Ministro das Relações Exteriores dos Emirados conversa com chanceleres da Índia e do Paquistão

ABU DHABI, 10 de maio de 2025 (WAM) — O ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, e com o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paq...