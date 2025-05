Kuwait elogia atuação pioneira dos Emirados na mídia avançada e na produção de conteúdo de qualidade

KUWAIT, 10 de maio de 2025 (WAM) – O ministro da Informação e Cultura e ministro de Estado para Assuntos da Juventude do Kuwait, Abdulrahman Al-Mutairi, expressou sua profunda satisfação com a escolha dos Emirados Árabes Unidos como país convidado de honra na edição deste ano do Fórum Árabe de Mídia...