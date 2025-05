Inteligência artificial impulsiona pavilhão interativo dos Emirados no Fórum Árabe de Mídia no Kuwait

KUWAIT, 11 de maio de 2025 (WAM) – Com foco em tecnologia de ponta, o pavilhão interativo dos Emirados Árabes Unidos é um dos destaques da edição deste ano do Fórum Árabe de Mídia, realizado no Kuwait. A estrutura, que reúne instituições de mídia e centros de pesquisa nacionais, incorpora soluções a...