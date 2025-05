Emirados Árabes Unidos lideram ranking regional e ficam em 15º no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU

DUBAI, 12 de maio de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos mantiveram sua posição de liderança entre os países com "desenvolvimento humano muito alto", subindo 11 posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2025, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolv...