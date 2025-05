Ministro das Relações Exteriores dos Emirados se reúne com chanceler do Irã

ABU DHABI, 12 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, recebeu Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã.Durante o encontro realizado nesta segunda-feira (12/05) em Abu Dhabi, as duas partes discutiram as ...