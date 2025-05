Conselho de Mídia de Dubai amplia parceria com setor privado para fortalecer iniciativa de formação de talentos locais

DUBAI, 13 de maio de 2025 (WAM) – Como parte dos esforços contínuos para capacitar jovens talentos dos Emirados e ampliar sua presença no setor de comunicação, o Conselho de Mídia de Dubai (DMC, na sigla em inglês) organizou uma visita de estudantes de mídia do Higher Colleges of Technology à sede r...