Emirados evacuam com urgência 188 pacientes e familiares da Faixa de Gaza

ABU DHABI, 15 de maio de 2025 (WAM) – Seguindo as diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, para oferecer tratamento a 1.000 crianças palestinas feridas e 1.000 pacientes com câncer da Faixa de Gaza em hospitais do país, os Emirados concluíram mais uma ...