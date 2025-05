Ajman registra AED 446,8 milhões em avaliações imobiliárias em abril

AJMAN, 15 de maio de 2025 (WAM) — O emirado de Ajman registrou um aumento de 24,3% nas transações de avaliação imobiliária em abril, em comparação com o mês anterior, com um valor total de AED 446,8 milhões, o equivalente a aproximadamente US$ 121,6 milhões, distribuído em 189 transações.O diretor-g...