8º Torneio Internacional de Xadrez de Sharjah reúne 350 jogadores

SHARJAH, 16 de maio de 2025 (WAM) – A oitava edição do Torneio Internacional de Xadrez de Sharjah será realizada de sábado (17) até 26 de maio, sob o patrocínio do xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah.O campeonato contará com a participação de ...