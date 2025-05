Autoridades dos Emirados frustram tentativa de tráfico de 89 cápsulas de cocaína no Aeroporto Internacional Zayed

ABU DHABI, 18 de maio de 2025 (WAM) – A Direção-Geral de Portos da Autoridade Federal de Identidade, Cidadania, Alfândega e Segurança de Portos frustrou, na sexta-feira (16/5), uma tentativa de contrabando de entorpecentes no Aeroporto Internacional Zayed. As autoridades apreenderam 89 cápsulas de c...