Inflação geral no Golfo atinge 1,7% em dezembro de 2024, segundo estatísticas oficiais

MUSCAT, 18 de maio de 2025 (WAM) – Dados divulgados pelo Centro de Estatísticas do Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo (GCC-Stat) indicam que a taxa de inflação geral nos países do Golfo cresceu 1,7% ao final de dezembro de 2024, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.O aum...