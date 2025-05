Emirado de Ajman registra crescimento de 7,5% no número de indústrias no 1º trimestre

AJMAN, 20 de maio de 2025 (WAM) – O emirado de Ajman registrou um aumento de 7% no número de estabelecimentos industriais em 2024, com 1.549 fábricas registradas, ante 1.444 em 2023.No primeiro trimestre de 2025, o número de instalações industriais cresceu 7,5% em relação ao mesmo período do ano pas...