Ministro da Justiça dos Emirados e homólogo russo lançam plataforma digital em fórum jurídico de São Petersburgo

SÃO PETERSBURGO, 21 de maio de 2025 (WAM) – O ministro da Justiça dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, lançou nesta terça-feira (20/5) uma plataforma eletrônica do Ministério da Justiça, durante a participação do país na 13ª edição do Fórum Jurídico Internacional de Sã...