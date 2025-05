Ministro dos Emirados se reúne com presidente do Níger em Niamey

NIAMEY, 21 de maio de 2025 (WAM) – O ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos (EAU), xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, reuniu-se com o presidente do Níger, Abdourahamane Tchiani, na capital, Niamey. Os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais em diversas áreas de interes...