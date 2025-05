Preço do petróleo do Kuwait sobe 70 centavos e atinge US$ 65,36 por barril

KUWAIT, 21 de maio de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait subiu US$ 0,70, fechando em US$ 65,36 por barril na terça-feira (20/5), ante US$ 64,66 registrados no dia anterior, informou a Kuwait Petroleum Corporation.Já os preços globais do Brent e do West Texas Intermediate (WTI) recuaram US$ 0...