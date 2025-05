Emirados Árabes Unidos renovam compromisso com desenvolvimento e prosperidade no Oceano Índico

ABU DHABI, 22 de maio de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos reafirmaram seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a prosperidade na região do Oceano Índico durante a 24ª Reunião do Conselho de Ministros e a 27ª Reunião do Comitê de Altos Funcionários da Associação para a Orla do Ocean...