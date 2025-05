Petróleo do Kuwait sobe US$ 1,04 e atinge US$ 66,40 por barril na quarta-feira

KUWAIT, 22 de maio de 2025 (WAM) – O petróleo bruto do Kuwait subiu US$ 1,04 durante as negociações de quarta-feira (21/5), atingindo US$ 66,40 por barril, em comparação com US$ 65,36 por barril no dia anterior, informou nesta quinta-feira a Kuwait Petroleum Corporation.Os contratos futuros do Brent...