Emirados Árabes Unidos participam de reunião de ministros da Habitação do Golfo no Kuwait

KUWAIT, 23 de maio de 2025 (WAM) – O ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail Mohamed Al Mazrouei, liderou a delegação dos Emirados Árabes Unidos na 23ª reunião dos ministros da Habitação do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada no Kuwait.Durante a participação, Al Mazrouei destacou o...