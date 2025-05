Emirados Árabes Unidos vão sediar 39ª Reunião do Comitê Conjunto do Cospas-Sarsat em 27 de maio

ABU DHABI, 23 de maio de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos vão sediar pela primeira vez a 39ª Reunião do Comitê Conjunto do Cospas-Sarsat, marcada para 27 de maio, em Abu Dhabi. O evento será realizado no Hotel Conrad Abu Dhabi e organizado pelo Centro Nacional de Busca e Salvamento da Guarda N...