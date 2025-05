Delegação dos Emirados participa da 15ª Reunião de Ministros do Comércio do Brics em Brasília

BRASÍLIA, 23 de maio de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participaram da 15ª Reunião dos Ministros do Comércio do Brics, em Brasília, representados por Juma Mohammed Al Kait, secretário-adjunto de Assuntos de Comércio Internacional do Ministério da Economia.Durante o encontro, Al Kait reafirmo...