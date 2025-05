Museu do Esporte Militar é inaugurado em Abu Dhabi e celebra trajetória das Forças Armadas nos esportes

ABU DHABI, 24 de maio de 2025 (WAM) — Foi inaugurado, no Centro de Educação Esportiva Militar de Abu Dhabi, o Museu do Esporte Militar, sob o patrocínio do major-brigadeiro e piloto xeique Ahmed bin Tahnoun Al Nahyan, vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Emirados. O espaço homenageia a ...