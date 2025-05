Emirados caem no Grupo C da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA no Catar

DOHA, 25 de maio de 2025 (WAM) — A seleção dos Emirados Árabes Unidos foi sorteada no Grupo C da Copa do Mundo Sub-17 da FIFA Catar 2025, ao lado de Senegal, Croácia e Costa Rica. O torneio será disputado entre os dias 3 e 27 de novembro.O sorteio, realizado neste domingo em Doha, contou com a parti...