Mohammed bin Rashid bin Mohammed participa da celebração do título do Shabab Al Ahli na Liga Profissional ADNOC

DUBAI, 26 de maio de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente do conselho diretor do Shabab Al Ahli Club, participou da cerimônia que marcou a consagração do clube como campeão da Liga Profissional ADNOC na temporada 2024–2025. Este é o nono título da ...