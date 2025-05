Cúpula Árabe de Mídia de 2025 começa em Dubai

DUBAI, 26 de maio de 2025 (WAM) – A Cúpula Árabe de Mídia de 2025, considerada o maior encontro do setor no mundo árabe, teve início nesta segunda-feira (26/05) em Dubai, com a participação de cerca de 8 mil profissionais da área vindos dos Emirados e de diversos países árabes. O evento foi aberto c...