Ministério do Ensino Superior e Etihad Airways apoiarão Programa Nacional de Bolsas de Estudo

ABU DHABI, 26 de maio de 2025 (WAM) — O Ministério do Ensino Superior e Pesquisa Científica dos Emirados Árabes Unidos (MoHESR) firmou parceria com a companhia aérea Etihad Airways para apoiar o Programa Nacional de Bolsas de Estudo. Juntas, as instituições oferecerão bolsas em áreas prioritárias, c...