ADNOC Drilling fecha contrato de US$ 1,15 bilhão por 15 anos para duas sondas offshore

ABU DHABI, 27 de maio de 2025 (WAM) — A ADNOC Drilling Company anunciou a assinatura de um contrato de US$ 1,15 bilhão, com duração de 15 anos, para o fornecimento de duas sondas autoelevatórias (jack-up rigs) à ADNOC Offshore, como parte da ampliação de suas operações no mar. O novo acordo segue co...