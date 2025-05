Preço do petróleo do Kuwait sobe 44 centavos e chega a US$ 64,02 por barril

KUWAIT, 27 de maio de 2025 (WAM) – O preço do petróleo do Kuwait subiu 44 centavos e fechou a US$ 64,02 por barril nesta segunda-feira (26/05), segundo informou a Corporação Petrolífera do Kuwait. Na sexta-feira anterior, o barril foi cotado a US$ 63,58.Já os preços de referência internacional tiver...